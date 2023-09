Ceccarini: "Simeone seconda punta, può giocare con Osimhen: turnover obbligato, ci saranno tanti impegni"

Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Simeone? Può giocare da prima punta ma dipende anche da Garcia e dalle sue idee. Per me è sempre stata un'ottima seconda punta. Si può tranquillamente esprimere accanto ad Osimhen per le sue caratteristiche. Non è incompatibile vederli giocare insieme. Le gare ravvicinate consentiranno il turnover e si faranno tanti cambi. Ci sarà spazio per tutti. Il Napoli vuole passare il turno in Champions, poi il campionato entra nel vivo e tutti gli impegni vanno gestiti al meglio".