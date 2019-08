Ceccarini: "Proseguono i contatti tra il Napoli e l'entourage di Icardi: l'Inter chiede 80 milioni"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Nicolò Ceccarini: “Proseguono i contatti del Napoli con l’entourage di Icardi, ma la Juventus non ha mollato l’argentino. Il Napoli un tentativo lo farà, soprattutto se la situazione Icardi resterà immutata. L’arrivo di Lukaku chiuderebbe l’acquisto di Icardi, o almeno la logica questo direbbe, ma ad oggi, l’argentino rappresenta un’occasione di mercato e in questi casi la Juventus è sempre attenta. Non si può escludere nulla in sede di mercato. L’Inter vorrebbe recuperare 70-80 milioni dalla cessione di Icardi, ma chi va a fare un’offerta in questo momento, non supera i 50 milioni di euro”.