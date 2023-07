Ceccarini: "Osimhen? Non sono arrivare offerte giuste per farlo partire, su Scalvini e Samardzic..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen? Non sono arrivare offerte giuste per farlo partire, il Napoli sta tentando il rinnovo e credo che convenga anche al calciatore rimanere un altro anno e giocare la Champions League da campione d’Italia e da leader del Napoli.

La clausola rescissoria di Kim quando sarà pagata dal Bayern Monaco? L’intenzione è stata manifestata, diventa più interessante capire quale sarà l’alternativa che il Napoli andrà a puntare per sostituirlo: io credo che ci siano vari profili, Scalvini deve essere tenuto in considerazione così come Kilman del Wolverhampton. Il club però è già pronto sul profilo giusto, credo che l’abbia già individuato ma non c’è ancora certezza assoluta sul nome.

Samardzic in ottica Inter? Ci sono vari punti di valutazione per il Napoli, la valutazione dell’Udinese è attorno ai 20 milioni e gli azzurri considerano altri calciatori. Non so se l’Inter voglia disturbare il Napoli, ma l’Udinese se ottiene quanto vuole lo cede. Dipenderà anche da chi verrà ceduto dal Napoli”