Ultime notizie calciomercato Napoli - L'esperto di mercato e direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, ha parlato del futuro di Victor Osimhen a Tutti Convocati su Radio24:

"Osimhen va in Arabia Saudita? Sono sincero. √ą evidente che nel futuro di Victor Osimhen ci saranno delle offerte e non √® detto che siano solo dall'Arabia, pu√≤ essere appetibile anche in Premier League. Con la clausola da 130 milioni di euro √® appetibile, sar√† un'estate calda per il futuro di Victor Osimhen".