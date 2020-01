Ceccarini: "La filosofia del Napoli, con il nuovo allenatore, sarà investire sui giovani"

Ultimissime calcio Napoli - Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Con 24 punti in classifica è facile dire che bisogna gestire il gruppo del Napoli in modo differente. Solo chi vive un gruppo tutti i giorni può capire cosa sarebbe giusto cambiare. Magari qualche leader storico avrebbe potuto prendere qualche altra strada, qualcosa sarebbe cambiato, e nel giro di 2 anni si sarebbe riformato tutto. Le operazioni che il Napoli sta trattando saranno ben pagate, alla fine per rifondare bisogna spendere. Però l’importante è capire da dove si riparte, con calma. La filosofia del Napoli, con il nuovo allenatore, sarà investire sui giovani”.