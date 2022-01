Ceccarini: "Julian Alvarez del River Plate? Il Napoli non ha 20mln a gennaio. Su Reinildo, Tuanzebe e Sinisterra..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Nicolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Il Napoli non ha molti margini di movimento sul mercato, con il Manchester United si potrebbe anche parlare di un ipotetico riscatto di Tuanzebe, gli accordi possono essere sempre rivisti.

Reinildo non può essere preso perchè il Napoli non ha slot liberi per gli extracomunitari, ma il club attenderà fino a fine mercato per eventuali occasioni. Il Napoli si è sempre aggrappato a Mario Rui con l’infortunio di Ghoulam, la ricerca di un esterno sinistro credo sia iniziata già da un po’ di tempo da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A giugno il ds dovrà formare una squadra competitiva nonostante alcuni addii che ci saranno.

Il sostituto di Lorenzo Insigne? Sinisterra del Feyenoord è uno dei nomi, ma la ricerca è già iniziare dall’inizio della stagione: si sapeva delle difficoltà del rinnovo di Insigne, servirà un giocatore molto competitivo e di alto livello tecnico.

Julian Alvarez? Ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, chi vuole a gennaio può andare a fare un investimento interessante. Il Napoli però a gennaio 20 milioni non li ha, ma è un giocatore che prenderei subito”