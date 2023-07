Ceccarini: "Il sostituto di Ndombele? Ci sono diversi nomi che il Napoli sta valutando, Garcia ha annunciato l’arrivo di..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il sostituto di Ndombele? Ci sono diversi nomi che il Napoli sta valutando, Garcia ha annunciato l’arrivo di un centrocampista al posto di Tanguy ma se dovesse uscire Zielinski ne potrebbe arrivare un secondo. Piace Gaetano Castrovilli della Fiorentina, potrebbe essere un’idea nel caso partisse il polacco. Lo Celso? Lui e Tousart vanno tenuti d’occhio, l’argentino è una pista complicata ma non impossibile: siamo ancora nella fase nella quale il Napoli ha visto ciò che doveva vedere e ora farà partire le trattative, dobbiamo attendere un po’. Kim ed il sostituto? La prima priorità è questa, c’è necessità assoluta di andarlo a prendere: credo si debba prendere un centrale di qualità e spessore, i profili usciti finora come Le Normand e Kilman vanno tenuti in lista ma non escludo che ce ne siano altri. Lozano? Se c’è una opportunità da prendere in considerazione, può anche andare via. Ma se resta, serve una situazione contrattuale diversa: è un mercato molto dinamico quello di quest’anno”