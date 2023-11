Ceccarini: "Idea Zielinski per l'Inter, ma l'opzione rinnovo con il Napoli resta viva"

Calcio Napoli - Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, scrive su TMW riguardo alla possibilità che Zielinski possa dire addio al Napoli:

"Il club nerazzurro non tralascia nulla e segue con interesse l’evoluzione della situazione Zielinski. Il centrocampista offensivo del Napoli in estate ha avuto l’opportunità di trasferirsi in Arabia ma poi ha scelto di rimanere in azzurro un altro anno. L’opzione rinnovo con il Napoli è ancora viva ma se la questione si dovesse arenare, Marotta e Ausilio sono pronti ad entrare in campo. Il polacco per la sua duttilità tattica è un’ipotesi per molte squadre, Juventus compresa".