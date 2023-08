Ceccarini: "Gabri Veiga sarà un giocatore del Napoli, occhi a Lindstrom negli ultimi giorni di mercato"

Nicolò Ceccarini è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ho la sensazione cje il Napoli stia lavorando forte per Lindstrom, occhio perché piace e potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato. Può arrivare anche a prescindere dall'addio di Lozano. Gabri Veiga sarà un giocatore del Napoli, si stanno limando gli ultimi dettagli. Bisogna capire anche se ci sarà l'uscita di Lozano, il mercato negli ultimi 10-11 giorni può cambiare totalmente sempre. Bisogna capire se arriverà l'offerta giusta per Lozano e il Napoli".