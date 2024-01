Ceccarini a CN24: "Il Napoli prenderà un difensore e un centrocampista! Zielinski all'Inter adesso? Impossibile"

Il collega Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di CN24 TV:

"Il Napoli aìsta facendo un mercato in prospettiva per adesso e prenderanno anche un difensore e un centrocampista. Sta facendo presente e futuro assieme. Perez e Theate sono i due profili per la difesa e chi li deve dare via li darà via solo per una somma importante e il Napoli sa benissimo che dovrà fare un investimento importante mentre a centrocampo si potrebbe prendere qualcuno anche in prestito fino a giugno. De Laurentiis ha le idee chiare e presto sapremo cosa succedeerà. Demme resta in uscita ma a breve verranno ufficializzate o concretizzate altre due operazioni.

L'Inter non ha nessun interesse a prendere Zielinski adesso spendendo soldi visto che può prenderlo a parametro a zero a giugno anche perchè a centrocampo ha tanti giocatori.

Il Milan cerca un difensore, l'Inter ha sostituito Cuadrado e la Juventus ha ceduto Ranocchia al Palermo per prendere Diallo anticipando l'Inter. I bianconeri potrebbero fare anche un centrocampista.

Mourinho al Napoli? A De Laurentiis piacciono profili importanti come il portoghese ma ci sono profili più giovani che il Napoli sta monitorando. Credo che comunque siano discorsi molto prematuri".