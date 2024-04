Ceccarini a CN24: "Il Napoli non ha ancora scelto l'allenatore. Osimhen? Ci sono 4 nomi per rimpiazzarlo"

Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Non credo ci siano grandi dubbi sulla volontà di De Laurentiis di voler rinforzare il Napoli. L'obiettivo è quello di tornare in alta classifica. Di Lorenzo chiede di andare via? Parliamo di un calciatore importante, un punto di riferimento dello spogliatoio. Sta bene a Napoli. Osimhen? Non ho dubbi sul fatto che andrà via da Napoli. Ci sono 4 nomi importanti sondati: Boniface, Zirkzee, Sesko e David. Tra questi, a mio avviso, il più difficile è Zirkzee. I soldi quando si tratta di spenderli, il Napoli li ha sempre spesi. Ogni volta che gli azzurri hanno perso un attaccante forte ne hanno trovato uno ancora più forte penso a Cavani, Higuain ed altri.

Il sogno per la panchina azzurra resta Conte anche se la situazione non è semplice. Di Italiano se ne parlava già lo scorso anno, tra i profili giovani lo metto al primo posto. Non credo però che il Napoli abbia deciso su chi fare l'assalto finale".