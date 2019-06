Ceccarini a CN24: "Difficile arrivare a Grimaldo, Castagne ottima soluzione. Veretout vuole Napoli, in attacco arriverà un grande calciatore! Su Allan e Koulibaly..."

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto dichiarato:

"E' difficile arrivare a Grimaldo, in questo momento la strada è in salita. E' un giocatore importante, i margini di manovra sono bassi. E' la conferma che il Napoli stia trattando sugli esterni, dopo Di Lorenzo vedremo cosa accadrà ad Hysaj; magari potrebbe arrivare anche Castagne. La partenza di Malcuit non è da escludere, Castagne potrebbe diventare un'ottima soluzione. Il Napoli sta trattando e sta capendo se ci sono margini, l'Atalanta non vorrebbe darlo. Qualcosa si muove sicuramente.

Veretout? La sua situazione è abbastanza chiara, il giocatore considera Napoli una grande opportunità. Rocco Commisso è entrato alla Tod's proprio ora, la cosa si può chiudere nel giro di poco. L'importante è che comunque il calciatore abbia preso la strada verso Napoli, non credo che il cambio di società sia un ostacolo perché il calciatore vuole lasciare Firenze.

James, Lozano e Rodrigo? Sono tutti difficili da prendere, io sono convinto che il Napoli la faccia un'operazione in attacco. Bisognerà capire che margini di trattativa ci sono, il mercato del Napoli è in evoluzione: non c'è proprio un identikit, le richieste per questi giocatori sono alte. Sono convinto che un attaccante arriverà.

A meno che non arrivino cifre fuori mercato Koulibaly ed Allan restano: il difensore il prossimo anno avrà una clausola da 150 milioni di euro, è quasi impossibile che qualcuno possa offrire questa cifra per un difensore. Aspettiamo per Allan perché il Napoli potrebbe prendere in considerazione un'offerta enorme, prendere Veretout e spendere altri soldi per un altro centrocampista.

Asse Madrid-Napoli? Valverde non lo danno, Theo Hernandez è abbastanza difficile. Tanti giovani del Real interessano al Napoli, gli azzurri hanno delle idee ma al momento non c'è nulla di concreto. Si tratta di capire ora su quale obiettivo andare in maniera pesante".