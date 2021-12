Ceccarini a CN24: "Difensore centrale Napoli a gennaio? Vi do una notizia"

Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Manolas va subito sostitutito. Il Napoli sta sta attivando di arrivare a prendere un centrale, arriverà dall'estero con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'obiettivo è quello di averlo a disposizione entro il 10 gennaio perchè ci sarà Koulibaly in Coppa d'Africa. Sicuramente non arriverà dalla Serie A. Se riuscissero a fare un colpo Anguissa sarebbe ottimo. La fortuna del napoli è di avere un direttore sportivo che conosce molto bene il mercato internazionale. Terzino sinistro? Se capita l'occasione arriverà"