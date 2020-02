Cds, Troise a CN24: "La risposta di Gattuso su Mertens fa pensare che..."

Ultime calcio Napoli - Ciro Troise, gioralista de Il Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mertens è giocatore di altro livello, protagonista del Napoli di Sarri. Non sappiamo se Gattuso sarà l'allenatore del Napoli, ma la sua risposta fa pensare che, nel caso in cui restasse a Napoli, gli farebbe piacere se restasse anche il belga. Si sta abbassando, però, la quota del tetto ingaggi ma sotto il profilo tecnico e tattico diventa fondamentale".