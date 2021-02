CorSport, Polverosi: “Con Xavi e Iniesta la ripartenza dal basso ha senso, ma se la fai con Maksimovic e Skriniar ti fai gol da solo”

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista de Il Corriere Dello Sport:

“Il mio pezzo “La distruzione da dietro”? Non è vero che tutti lo pensano. Io credo che nel calcio come nella vita, l’aspetto fondamentale sia l’equilibrio per cui se io ho la possibilità di cominciare l’azione da dietro in quel momento, va benissimo, perché no! Molti parlando di Pirlo e del suo passaggio da trequartista a regista. Prima di Pirlo, toccò a Pizarro con Spalletti che gli cambiò ruolo. Se chi fa partire l’azione sono Pirlo, Pizarro, Xavi ha senso, ma se a far ripartire l’azione è un portiere bravo come Ospina, come Reina o un difensore come Maksimovic, ma perché?! Anche se fai giocare Maksimovic o Skriniar, non possono avere mai la sensibilità per far partire bene l’azione. Anche Demme non andrebbe bene. Quando devi uscire da fuori ci vuole la certezza, non la possibilità di far bene. Se mi rubano la palla lì io sono morto. Ci sono situazioni di gioco è consigliabile ed è giusto ripartire dal basso. Quando vedo giocare l’Inter a me non piace. È ovvio, però, che se ho Lukaku, la devo dare a lui alta quella palla, perché arrivo prima. Ranieri, invece, dopo aver fatto bene a Firenze, va a Valencia e trova una squadra che fa il palleggio del calcio spagnolo. Riunisce la squadra e dice: “facciamo una scommessa voi dite che per arrivare in zona gol servono 30 passaggi, se io vi dico che potete arrivare prima in area di rigore mi seguite?” “Sì” quella squadra vinse la Copa del Rey. Con Xavi e iniesta ha senso quel tipo di gioco, ma se ci sono altri giocatori no. Il calcio deve essere completo, non una linea e basta per come la vedo io. Io ho scritto che ci sono situazioni in cui a me sembra una moda, il beneficio è tutto da verificare. L’aspetto negativo lo vedi subito. Alisson ha preso due gol, perché devi passare quella palla con l’area piena di giocatori del City! L’allenatore te lo chiede, ma se sei nell’incertezza tirala via questa palla, se no io capisco il calcio spettacolo, ma devi farlo per la tua squadra (ride ndr).”.