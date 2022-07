Cds, Marolda: "Rinnovo Koulibaly? Il suo rifiuto vuol dire soltanto una cosa: la Juve è solo un diversivo. Mertens? Fa bene a guardarsi intorno"

Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Koulibaly ha già compiuto 31 anni e riceve un'offerta per 5 anni, il Napoli è arrivato a pareggiare le stesse cifre. Rifiutare, vuol dire soltanto avere una squadra che gli offre di più. Il suo procuratore tratta con la Juve ma credo sia solo una mossa per far alzare l'offerta del Chelsea.

Dybala? Credo che l'Inter si debba liberare di un attaccante per fargli posto e lui stia aspettando l'Inter. Mertens? Fossi in lui avrei capito da tempo che la società non punta più su di lui. Fa bene a guardarsi intorno".