Cds, Marolda: "Rinnovo Insigne, club e calciatore trovino un punto di incontro: ADL ha una priorità su tutte"

Napoli Calcio - Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“A campionato in corso diventa tutto più complicato per il rinnovo di Insigne. Per fortuna le cose vanno bene e se ne può parlare con tranquillità ma serve che Insigne e il club possano trovare un punto di incontro. Le follie di una volta non sono più possibili, ma Lorenzo ha comunque speso una vita per il Napoli. Se il Napoli vuole abbassare il monte ingaggi di 30 mln, deve dare una scala di priorità che è quella di salvare il club. Insigne dice che non è una cosa facile, ma non lo sarebbe da nessuna parte".