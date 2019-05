Francesco Marolda, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“Non aveva promesso niente in questa stagione Ancelotti, voglio dare un voto positivo, voto 6. Aveva detto che non era venuto a pettinare le bambole, ma poteva puntare qualche coppa, magari con un po' di turnover in meno. De Laurentiis? Voto alto, 7! Da dieci anni il Napoli è in Europa. Ha preso Ancelotti dopo Sarri, basterebbe solo quello per giustificare il voto alto".