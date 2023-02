Cds, Marolda a CN24: "Il Napoli ha il dovere di credere alla Champions. Spalletti ha avuto due delusioni. Osimhen? Se arriva l'offerta irrinunciabile..."

Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Victor Osimhen

Marolda sul Napoli

"Il Napoli ha il dovere di puntare alla Champions ma senza farsi castelli. Il Francoforte è una squadra rognosa ma alla portata del Napoli. Entrare nelle migliori otto sarebbe un traguardo mai raggiunto prima. Il Napoli ha una squadra con buon gioco ed entusiasmo per guardare avanti. Cremonese? Spalletti ha avuto due delusioni, quando non riuscì a battere il Lecce e in coppa Italia con la Cremonese. Servono i migliori undici, poi i cambi possono fare la differenza. De Laurentiis? La cessione di Osimhen dipenderà dai soldi che entreranno, se si riuscirà a rientrare dall'ultimo rosso, allora puoi trattenerlo ma devi rinnovargli ora il contratto. Sarà uno scoglio da superare. Se poi dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, allora tutto cambia. Prima di Osimhen, però, partiranno Lozano e Zielinski. Lozano ha dato poco al Napoli rispetto a quanto poteva dare. De Laurentiis? Sull'intervallo non so, eliminare 15 minuti di tranquillità, dove l'allenatore può parlare tranquillamente alla squadra, non lo farei".

