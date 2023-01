Cds, Mandarini: "Una scelta di formazione di Spalletti mi ha sorpreso molto"

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Canale 21:

"Ieri molti sono rimasti sorpresi dalla scelta di Rrahmani, a me ha colpito la presenza di Anguissa in formazione. La partita di ieri ha dimostrato che quando gli elementi chiave del Napoli, circa quattro o cinque, spengono la luce viene meno la magia. Al Napoli contro l'Inter è mancata la brillantezza fisica di diversi elementi, non credo sia un problema di atteggiamento perché quest'anno la squadra anche in gare come quella ad Anfield contro il Liverpool ha sempre fatto la sua bella figura. Le sconfitte in amichevole contro Villareal e Lilla qualche campanello d'allarme lo avevano fatto già suonare. Formazione contro la Samp? Sono convinto che giocheranno sia Anguissa che Rrahmani, perché Spalletti vorrà portarli alla gara con la Juventus nella migliore forma possibile. Ndombelé potrebbe sostituire Zielinski a centrocampo".