Cds, Mandarini: "Tutti aspettano Koulibaly ma questo è un problema da risolvere: cessione solo all'estero, Ramadani può portare il sostituto"

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Oggi è sembrato il primo giorno di allenamento in ritiro. Gruppo troppo ridotto per essere vero. Ci sono i nazionali, prove tattiche con i titolari, fase difensiva e offensiva. Manca poco per vedere il gruppo al completo. Koulibaly? Tutti lo aspettano, ma il mercato è un grande punto interrogativo in questo momento. E' un problema da risolvere, poi bisognerà organizzarsi per il campionato e la Champions. Cessione? Solo all'estero, con la Juve non si tratta e il Chelsea è il club che è intervenuto in maniera dirompente. Milenkovic? Calciatore di Ramadani, potrebbe essere un intreccio di mercato. Kim? Giocatore che il Napoli tratta da gennaio, stimato dalla direzione tecnica, ha esperienza e fisico ed è un'alternativa credibile".