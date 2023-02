Cds, Mandarini: "Osimhen o rinnova o va via! Colloqui in corso con gli agenti di Kim"

Fabio Mandarini, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo, ha commentato il successo del Napoli in Champions League contro l'Eintracht e analizzato il prossimo turno di campionato. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Le sole squadre che in questo turno di Champions League hanno vinto in modo convincente sono state Napoli e Real Madrid, queste due squadre al momento sono le vere realtà europee. Mi aspetto invece qualcosa di più dal City vista la qualità dei suoi calciatori. Ci sono sicuramente formazioni che come esperienza, approccio ed altri aspetti nella fase calda hanno qualcosa in più, però è innegabile dire che attualmente gli azzurri sono lì viste le prestazioni che hanno fornito. Il Napoli attuale e quello di Sarri? La squadra di qualche anno fa era quasi esaltante come quella attuale, ma peccava in qualcosa: quello attuale è più atletico e ha maggiore presenza fisica, è anche più sfrontato e ha giocatori che fanno davvero la differenza. Mercato e possibili cessioni? Per Kim si sta dialogando con gli agenti e si sta cercando ritoccare l'ingaggio, prolungare il contratto e alzare un po' la clausola per portarla almeno a 65 milioni di euro. Per Osimhen il discorso è di lettura facile: il suo contratto scade nel 2025, quindi o rinnova o va via. Spalletti e il rinnovo? Un allenatore come il toscano merita ben più dell'esercizio di un'opzione per essere confermato, visto come sta facendo rendere i giocatori e per i risultati che sta ottenendo sul campo. Empoli-Napoli? In Toscana il Napoli ha brutti numeri: su 12 partite dal 1948 si è vinto solo nel 2017, poi quattro pareggi e tante sconfitte. La sconfitta dello scorso anno sancì la fine del Napoli dei magnifici perdenti".

