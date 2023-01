Cds, Mandarini: "Vi rivelo le scelte di Spalletti per il centrocampo. Mario Rui? Titolare, ecco perchè e sui rinnovi..."

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Al netto delle informazioni di ieri, per domani mi aspetto di vedere Lobotka, Anguissa e Zielinski a centrocampo, in pratica il centrocampo che ha fatto girare il Napoli nella prima parte di stagione. Mario Rui? Me lo aspetto dal primo minuto in campo. La Juventus verrà con un atteggiamento accorto, come fatto sempre in questa fase. Il portoghese può scompaginare gli assetti difensivi e creare problemi con Kvaratskhelia e Zielinski. La Juve non verrà ad attaccare e Mario Rui può essere più adatto. Rinnovi? Lobotka è fatta, si aspetta solo l'annuncio. A seguire Rrahmani e Di Lorenzo, mentre sono curioso dell'evoluzione Juan Jesus che è a scadenza. Il Napoli continua a lavorare su Ounahi, per giugno".