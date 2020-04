CdS, Mandarini: "Bel gesto di Gattuso e Giuntoli, l'allenatore azzurro non è nuovo a queste iniziative"

Notizie Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Mandarini, Corriere dello Sport:

“Cassa integrazione? Hanno voluto sfruttare gli ammortizzatori fiscali, nessuno di noi può rispondere sul perché. Possiamo valutare quella che è la situazione di Gattuso e Giuntoli che si sono detti disponibili di rinunciare ad una mensilità per aiutare i dipendenti che vivono della loro professione. Se dopo il 4 Maggio si tornerà a lavorare, probabilmente sarà interrotta. Gattuso non è nuovo a certe scelte, da quelle pubbliche come quando pagò gli stipendi ai suoi giocatori del mese di Dicembre al Pisa, a quelle che fa nel privato. Ognuno è padrone delle proprie scelte ed ognuno se ne assume le conseguenze, mi fa piacere sottolineare comunque il risvolto umano importante: sono rarità nel calcio. Non dimentichiamo che Gattuso ha regalato un'ambulanza alla sua città. Rinnovo? Credo che stiano come stavano prima della quarantena. C'è stato un incontro il 12 Marzo, l'ultimo giorno che hanno passato a Castel Volturno e Gattuso è molto coinvolto dal progetto. Ci sono tutti i presupposti affinché Gattuso sarà l'allenatore della prossima stagione".