CdS, Giordano: "Osimhen? Non è stata condotta violenta, è stato un gesto di insofferenza"

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

"Napoli-Benevento? Sconfitta senza alcun valore dal punto di vista sportivo, anche se ha valore per il Benevento. Chiaramente però le cose vanno valutate sul momento: la squadra era senza 15-16 giocatori, costretta a inventarsi Mario Rui a centrocampo. C'erano però anche giocatori di valore in campo e quindi certe risposte questa squadra se le deve dare. Però non ne farei un dramma.

Osimhen? Da ciò che abbiamo avuto modo di vedere, se gli schiaffi pesano il suo deve pesare molto meno di altri. Una manata che diventa un colpo violento ma non è una condotta violenta, basta aver giocato a calcio e averlo visto per capire, si tratta di un atto di insofferenza. Ciò non significa che Osimhen non dovrebbe contenersi. Vorrei che una volta e per sempre si chiarisse la competenza in arbitro territoriale del VAR. Si deve aiutare a non fare confusione. Nel caso di Cristiano Ronaldo perché il VAR non è intervenuto? Bisogna mantenere trasparenza assoluta. Grassani? Non è vero che non ha vinto ricorso, mi sembra ci fosse anche lui al Collegio di Garanzia del CONI per Juventus-Napoli.

Parole di De Laurentiis sullo Scudetto da paraculata o fuori tempo? Non credo nella paraculata. Questa frase l'aveva già detta e molte volte ma questo è un dettaglio. Credo non ci sia motivo di fare paraculate. Poi se per forza dobbiamo appigliarci a qualcosa allora va bene tutto. Continuo a pensare che questa città faccia una corsa strepitosa e irrituale a farsi del male. Se non siamo lì a cercare un difetto e a metterlo sotto la lente d'ingrandimento soffriamo e stiamo male con noi stessi. Ieri il Napoli era reduce peraltro anche dall'allenamento del mattino, non la butterei sul drammatico. Dovesse andare bene contro la Juventus, di Napoli-Benevento non si ricorderà nessuno. Prendiamola con il giusto distacco.

File stadio? Che si attrezzino per sabato sera, la società deve aprire il maggior numero di tornelli possibili. Zanoli? Se non lanciamo i giovani non va bene, se lo fanno devono andare altrove. Per me è un buon giocatore, poi per dire che è nato il nuovo Alex Sandro bisogna aspettare. Giocatori fuori ruolo? Riconosco agli allenatori il diritto di provare e si prova negli allenamenti e nelle amichevoli. Giusto prendersi libertà e fare figuracce, ci sta, poi a fine partita si prendono le indicazioni.

Gol in trasferta non vale più doppio in Europa? Finalmente, c'era un livello di iniquità pazzesca. Allegri? Capisco che la Juventus, a un certo punto, quando ha cominciato a non credere più in ciò che aveva fatto, ha scelto la strada più comoda. Ma gli errori ne avevano fatti prima. Io per esempio non avrei mai fatto andar via lui anni prima. O almeno avrei insistito con Sarri.

Calendario asimmetrico? A me è piaciuta come decisione, mi diverte ed è una cosa nuova, non toglie e non aggiunge. Tira fuori dalla ripetitività. Forse vogliamo fare un po' gli inglesi ma sarebbe meglio che gli inglesi facessero gli italiani. Non la vedo come un'innovazione dannosa, comunque".