CDS, Giordano: "L'addio di Kim non è un alibi. La qualità c'è, manca qualcos'altro. Vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonio Giordano è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ne parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“L’analisi si fonda legando la gara contro la Lazio, segnata dal momento in cui Provedel chiude la porta a Zielinski, e la gara contro il Genoa. 110 minuti sono tanti e questi la somma di minuti in cui il Napoli ha perso sé stesso. Non ha tirato e non ha dimostrato di avere idee. Il gol di Raspadori è un’idea del singolo, il gol di Politano è ispirato da un colpo di genio di Zielinksi. Il Napoli tecnicamente c’è ancora ma tatticamente ancora non sa che fare.

Vorrebbe scavalcare il centrocampo ma si rende conto di non avere la profondità, vorrebbe scavalcare Lobotka ma poi non riesce. Ti manca il piano B, ma forse anche il piano A ed è questo che preoccupa. Un anno fa avevi un uomo di calcio a capo della direzione tecnica, ossia Cristiano Giuntoli, Meluso è arrivato a luglio. La sola assenza di Kim non basta a giustificare tutto questo, all’89’ contro il Genoa hai rischiato di perderla. Temo ce la figura di Spalletti stia per soffocare tutti, la città non riesce a liberarsi di questa bellezza e questa ombra incombe anche su Garcia. Il Napoli della scorsa stagione ha perso la prima partita a gennaio contro l’Inter. Il Napoli ha una qualità pazzesca, non si può ridurre tutto all’assenza di Kim”.