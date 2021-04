CdS, Giordano: "Insigne o rinnova o va venduto! Elmas? Non capisco perchè debba fare il mediano"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

"Insigne e Barella i migliori in Italia? Io ci metterei dentro anche Locatelli. Barella fa delle cose dal punto di vista atletico e aerobico incredibili, anche qualche sciocchezza in verità. Locatelli fa delle cose che appartengono a un calcio pieno di romanticismo e di poesia. Insigne è quello che è, lo sappiamo tutti. Napoli destinato a campionati di metà classifica? Non credo. Certo se non va in Champions qualcosa dovrà fare. Il mercato verrà calmierato a tutti i livelli. Ma anche in passato abbiamo visto che quando si diceva che il Napoli doveva cambiare la propria idea di calcio questo non è avvenuto. Rinnovo Insigne? Dipenderà dal nuovo allenatore ma anche dal club e da lui. Se non rinnova ora, Insigne va venduto. Non la voglio buttare sulla demagogia. Napoli-Inter? Non è uno scontro diretto perché l'Inter ha già vinto il campionato ma è una partita ad alto coefficiente di difficoltà. Koulibaly? Se venisse venduto si troverebbe uno che possa diventare bravo come lui. Elmas? Uno dei miei tormenti, non capisco perché debba fare il mediano. Però ho avuto modo di rendermi conto che le cose non sono cambiate anche quando si parlava di rivedere il progetto. Certamente il posto del Napoli non è il quinto posto: è colpa di qualcuno e di nessuno".