Cds, Giordano: "De Laurentiis sempre in contatto con i dirigenti, ma la squadra ha provato a parlargli. Insigne e Allan? Sul mercato a giugno"

Ultime calcio Napoli – Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il gol di Lozano si doveva difendere meglio. Napoli squadra vuota, non dico senza anima ma senza cattiveria. Poi c'è stata un'altra partita, dopo il passaggio al 4-3-3, dà maggiore ampiezza alla manovra. Tutti non sapevano niente di Allegri, ora tutti sanno che è l'uomo giusto. Nessuno escluso, il 10 luglio ci si è inchinati davanti a sua Maestà Ancelotti. Un giovanotto che ha mandato in panchina Kross, Valverde. De Laurentiis è stato 15 giorni negli Stati Uniti ma è sempre stato in contatto con lo spogliatoio: da Giuntoli a Chiavelli e Grassani. La squadra ha provato a mettersi in contatto ma non ci è riuscito: non sempre si riesce a prendere la linea sui cellulari... Mertens e Callejon? Partono solo in presenza di una offerta importante. Insigne e Allan sul mercato a giugno. Giovedì dovrebbero arrivare le raccomandate, strategia per farle arrivare dopo la gara col Liverpool”.