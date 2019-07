CdS, Giordano: "Callejon ha un'intelligenza tattica superiore, non mi stupisce la prova di Di Lorenzo. Ieri sembrava una partita vera"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

“Dal punto di vista tecnico e tattico è stato fatto un altro passo avanti dal Napoli. Non si può pensare che la squadra azzurra riesca a fare la sua partita sempre contro chiunque, ma contro il Liverpool ha disputato un’ottima amichevole che ha avuto le sembianze di una partita vera.

Non mi stupisce la prestazione di Di Lorenzo, correva il rischio di non essere psicologicamente pronto contro un avversario di spessore ed ho visto benissimo anche Manolas. Di Callejon non posso parlare male anche perché non ho mai nascosto il mio debole verso di lui. E’ bravo a fare tutto, ha un’intelligenza tattica superiore”.