CDS, Giordano: "ADL? La sua presenza a Castel Volturno non basterà a migliorare le cose, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonio Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Non credo che la presenza di De Laurentiis basti a dare una svolta. Glielo auguro ma non ci credo. Le cose che sono accadute nel Napoli sono accadute perché avevano fondamento, idea, sostanza. Ora, invece, non c'è più tanto di quello che c'era. Certe condizioni e certi uomini sono venuti meno e quindi il rischio di dover affrontare un'emergenza seria esiste. De Laurentiis voleva Antonio Conte. Non voleva altri allenatori. Perché credeva che Conte sarebbe stato l'unico a poter sistemare tutta la situazione. E Conte gli ha risposto che voleva godersi la famiglia ma nel Napoli non c'è stato un piano B. Ora ti devi creare un piano alternativo. Credo che un presidente debba decidere nel momento in cui deve intervenire. In quel momento era Conte o nessun altro; ora ha il dovere di scegliere un'alternativa”.