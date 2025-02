CdM, Troise svela: "Como-Napoli, Conte col 3-5-2! Ma cambia ruolo a Politano e Di Lorenzo"

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, di seguito un estratto diffuso tramite comunicato stampa da Televomero:

"Raspadori è il jolly, l’Uomo in Più citando un meraviglioso film di Paolo Sorrentino. Prima dell'Inter bisogna pensare al Como, di recuperi clamorosi in vetta alla classifica della Serie A ce ne sono stati. Il Napoli a Como giocherà ancora 3-5-2, l'unica differenza sarà Di Lorenzo braccetto nella difesa a tre e Politano come quinto. Inoltre, credo che Buongiorno potrà giocare l'intera gara, rispetto al cambio con la Lazio che era già programmato. Ma non sarà 3-5-2 a vita, anche perché prima o poi tornerà David Neres. In questo momento Raspadori ha avuto fiducia, Conte lo ha messo al centro del Napoli, oggi lui è il primo scarico quando si va avanti e adesso il Napoli ha la soluzione in più dell'uno-due con Lukaku. Non è molto diverso da quello che fa con Spalletti in Nazionale, è una cosa che sa fare. È un giocatore forte".