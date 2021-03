CdM, Troise: "Ospina s'è infortunato diverse volte, altrimenti avrebbe giocato ancora di più"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

"Meret nel primo ritiro di Dimaro si fece male, ci vollero mesi. Nella prima stagione di Ancelotti Ospina ha giocato più di Meret. Poi arrivò Gattuso, con Ospina che ha ribaltato le gerarchie. Alle fine sono 8 partite in più rispetto a Meret ma incide anche il fatto che in questa stagione Ospina si sia infortunato già 3 volte. Nel gap ridotto incidono dunque anche i problemi avuti in questa stagione, altrimenti il colombiano avrebbe 5-6 partite in più. L'ultima partita con la Juventus certifica quanto sia importante il potenziale di Meret: sapere di giocare nel riscaldamento e offrire una delle migliori gare con il Napoli. Champions League? Vedo grande equilibrio. Peraltro credo che la sosta ci porterà un altro campionato. La partita contro la Juventus ha un peso specifico enorme, non solo per una questione di scontri diretti ma anche perché è una partita in più e le altre non fanno punti. La cosa importante però è pensare prima al Crotone".