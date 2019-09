CdM, Troise: "Llorente ha svolto la preparazione con un preparatore personale. Su Insigne..."

Ultime calcio Napoli. In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

"Insigne ha lasciato il ritiro ed è rientrato a CastelVolturno. Ha avvertito un problema muscolare nell'intervallo, tant'è vero che è uscito lui al posto di Zielinski. Non ha voluto rischiare, è voluto tornare per essere pronto per la gara contro al Lliverpool. Llorente subito titolare? Sta benissimo, ha svolto preparazione con un preparatore personale, non si è fermato. E' stramotivato, molto contento, credo entrerà a gara in corso. Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, gli manca il ritmo partita. Milik ha un problema agli arti superiori degli adduttori, in Polonia ha fatto tre allenamenti consecutivi, ieri ed oggi, rientrerà a breve a Castel Volturno. Quando sarà apposto, scenderà in campo. E' una situazione che va monitorata, credo che tra la Sampdoria ed il Lecce, tornerà ad essere disponibile".