CdM, Troise: "Insigne-Toronto? Intesa di massima, ma c'è una certezza assoluta. Tuanzebe in lista, se lo United fosse disponibile a prestarlo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Insigne-Toronto? Intesa di massima sui 10 milioni di dollari canadesi all’anno, al momento il calciatore è fortemente tentato ma non ha ancora accettato o formalizzato nulla. C’è una certezza assoluta, Insigne vuole rimanere a Napoli fino a fine stagione: l’offerta di De Laurentiis è sempre stata di 3,5 milioni di euro con un altro milione e mezzo legato a bonus molto difficili da raggiungere. È anche una questione di rapporti, Insigne non ha sentito una forte volontà da parte del Napoli di rinnovargli il contratto, offrire un milione di euro in meno è legittimo ma equivale a mettere un giocatore alla porta. Un difensore arriverà, ma non so in quanto tempo: solo Pavoletti arrivò in fretta negli anni scorsi, Tuanzebe del Manchester United è nella lista dei nomi della Premier League. Se lo United fosse disponibile a darlo in prestito al Napoli, sarebbe un nome serio”