Cdm, Troise: "Fabian e Koulibaly stessa sorte, per Mertens serve un miracolo"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciro Troise, giornalista

“Il Napoli del futuro? Alcuni sono più interrogativi di altri. Per esempio Ospina non rinnoverà e punterà su Meret. Probabilmente gli affiancheranno Sirigu come vice.

So che ha avuto contatti anche con Vicario. In difesa punterei sulla permanenza fino a scadenza di contratto di Koulibaly. Fabian stessa cosa, anzi ancor di più perché per questa estate ha meno mercato di Koulibaly dato che il Real ha già preso il centrocampista ed il Barcellona non può acquistarlo.

Ha rifiutato il rinnovo col Napoli con una clausola a 30 milioni di euro. Su Mertens solo un miracolo potrebbe cambiare la situazione. Il 15 giugno scade l’opzione. Archiviata la storia Mertens e venduto Ounas per me andrà all’assalto di Deulofeu. Io penso che anche a 15 possa chiudere la trattativa. Io so che il Napoli ne offre 10+bonus”.