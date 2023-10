CdM, Troise: "De Laurentiis ha detto il falso quando dice che non ci sono problemi per il rinnovo di Osimhen"

Ultime notizie Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Ostigard e Natan hanno fatto abbastanza bene, meglio il brasiliano. Nel secondo goal c'è un piccolo errore di Ostigard che permette al nemico di entrare in casa. Però va considerato che giocano insieme da poco e quindi l'esame Real Madrid è assolutamente superato. Natan ha retto il passo di giocatori come Vinicius, ma bisogna aspettare qualche altra partita per fotografare il livello. Però il Napoli ha trovato un ottimo difensore per rapporto qualità prezzo. Dopo la sosta la coppia titolare sarà Rrahmani-Natan. Per me, Rrahmani, ad oggi, ti dà un'affidabilità diversa rispetto ad Ostigard. Ti dà una leadership diversa nell'impostazione del gioco. Invece Natan credo possa superare Juan Jesus nelle gerarchie. Kim? E' un fenomeno, il Bayern è di un altro livello rispetto a Napoli. Ci sta che possano criticarlo lì a Monaco. Osimhen? C'è un malcontento, è chiaro. C'è tensione. La scelta di non battere i rigori non è un gesto che fa per il compagno. Dopo il video pubblicato su Tik Tok è come se si sentisse giudicato dal dischetto. De Laurentiis ha detto il falso quando dice che non ci sono problemi per il rinnovo di Osimhen. Poi ha fatto capire che Osimhen possa andar via e scarica sul giocatore l'eventuale problema a non trovarsi bene come si trova a Napoli. De Laurentiis mette in conto che il calciatore possa andar via, in fondo 100 milioni li può chiedere lo stesso la prossima estate. Nello stesso tempo sta risparmiando l'ingaggio maggiorato nel caso in cui si fosse arrivati ad un accordo per l'adeguamento ed il rinnovo"