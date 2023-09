Cdm, Troise: "Coppa d'Africa e Supercoppa in contemporanea? Contano solo i soldi ma la FIFA deve far accettare un compromesso, ecco quale..."

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non mi sorprende vedere la Supercoppa a gennaio con la coppa d'Africa, contano solo i soldi. La coppa d'Africa inizia il 13, si potrebbe anche far giocare i calciatori e poi partire. La FIFA dovrebbe far accettare questo compromesso, visto che vanno via per molto tempo. Un attentato alle squadre".