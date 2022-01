CdM, Troise a CN24: "Se ADL cede Fabian Ruiz a gennaio sfascia una squadra, a gennaio non arriverà più nessuno"

Calciomercato Napoli - Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Non ci sono movimenti in uscita per il Napoli. Lo stesso vale per gli acquisti, il Napoli ha preso chi doveva prendere con Tuanzebe e ora salvo partenze difficilmente vedremo qualcosa. Fabian Ruiz non è in uscita a gennaio, a meno che De Laurentiis non ha intenzione di voler sfasciare la squadra e non penso sia questa l'intenzione. Non ho conferme riguardo acquisti e investimenti di Amazon nel mondo del Napoli calcio, c'è attenzione sulla città".