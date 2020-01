CdM, Troise a CN24: "Per Koulibaly è il primo infortunio muscolare in carriera. Ghoulam? Gattuso s'è rassegnato. Sulla Primavera..."

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno:

"Credo che Allan ce la farà per domenica, ci sono buone speranze di rivedere anche Maksimovic, dipenderà da questi giorni. Quasi impossibile recuperare Koulibaly e Mertens per la Juve, è il primo infortunio muscolare per il senegalese in carriera e non si vuole rischiare. Sarà importante monitorare gli allenamenti di oggi e domani. Politano? Il Napoli ha bisogno di alzare il livello dal punto di vista offensivo, è uno che entra dentro l'area, è una forza fresca. E' una cosa a metà tra il presente ed il futuro. Primavera del Napoli? Speriamo risbocci. Fino a quando in un settore giovanile si investono solo 2 milioni di euro. Il Bologna, invece, ha preso per 1.5 mln un ragazzo che si chiama Cangiano, uno che sarà pronto tra poco per la prima squadra. Due anni fa il Napoli si salvò all'ultima giornata e se dopo due anni capita la stessa cosa vuol dire che c'è qualcosa di strutturale che non va. Angelini è arrivato senza uno staff al seguito, lavora sul 4-3-3 e ci sarà anche un cambio modulo. La Primavera meriterebbe circa 6 o 7 punti in più in classifica, c'è tempo di rimediare. L'acquisto più importante che ha fatto la Primavera del Napoli è stato quello di Vianni che giocava nella Beretti dell'Entella e questo deve far riflettere. Il settore giovanile del Napoli deve crescere nella produzione di talenti. Il territorio è come il Sud America d'Italia e la regione Campania è la terra più rappresentata nella nazionale di Mancini. Gaetano? Ha pagato la situazion generale a Napoli. Non è stato giusto dire, da parte di Ancelotti, che Gaetano poteva ambire a fare circa 18 presenze in Serie A e poi gli ha lasciato quei 5 minuti col Genk. Oggi in casa Napoli c'è meno confusione, è come quando una strada viene interrotta per lavori in corso. A Napoli stanno facendo i lavori e stanno cominciando a dare un ordine. Ghoulam? Il volto di Gattuso, martedì, in conferenza, parla più di tante parole. Il mister mi ha dato l'impressione di essersi rassegnato".