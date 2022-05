CdM, Troise a CN24: "Per De Laurentiis non ci sono incedibili, sta preparando la rivoluzione della rosa"

Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti deve dire qualcosa di più sul futuro. Sono curioso di sapere se l’obiettivo terzo posto è fortemente voluto davvero e poi il tema Mertens sarà sicuramente affrontato più volte. Il Getafe proverà a strappare condizioni migliori per venderlo a De Laurentiis. Il Napoli ha la convinzione di prendere Olivera e penso ci riuscirà, ma ancora non è fatta. Mario Rui se la giocherà con Olivera e non credo che farà il panchinaro, poi se ci saranno offerte importanti allora potrà partire. Solo con offerte importanti partono Osimhen e Lozano, uno sui 100 e l'altro sui 40. Faccio fatica al momento a trovare giocatori incedibili per De Laurentiis. Ora però sta arrivando la fase di rivoluzione della rosa di De Laurentiis. Gaetano ci può stare nella rosa del Napoli e anche in più ruoli".