CdM, Troise a CN24: "Non mi risultatno premi per i giocatori, con la vittoria della Champions verrebbero costruite statue. Su Spalletti..."

Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Non sono stati annunciati premi alla squadra da parte di De Laurentiis. Di solito i premi si dicono per motivare i vari giocatori che devono fare diverse prestazioni. Con la vittoria Champions non mi aspetto dei premi, ma delle statute per una cosa così maestosa. Ci sarebbero attribuzioni leggendarie in quel caso. Non mi aspetto un rinnovo per Spalletti con un biennale o un triennale, si parlerà a fine stagione come annunciato dallo stesso allenatore".