CdM, Troise a CN24: "Il Napoli aveva un accordo con Kvara ma qualcosa è cambiato, vi spiego. Rendimento condizionato? I calciatori sono aziende"

"Al di là del tweet pubblicato, aspetto sempre l'obiettivo del Napoli da dire il 12 agosto. Non si deve credere ai media ma allora crediamo a lui, ma non ha ancora parlato. Il Napoli aveva trovata un'intesa di massima con l'entourage del giocatore: 2,5mln che con i bonus arrivava a 3. Poi forse il caso Osimhen, poi qualche offerta che ha stuzzicato l'entourage e il tutto non è stato più ritenuto congruo. Da quel momento, non c'è stato incontro con gli agenti e neanche voglia di chiudere subito l'accordo. Kvaratskhelia? Non è condizionato, i calciatori sono aziende in grado di giocare un mese da una parte e un mese dall'altra. L'unico anno nel quale non ci sono stati casi del genere, il Napoli ha vinto lo scudetto. Sarà un caso? Il calcio funziona così, l'unico mondo dove la forza capitalistica del giocatore è più forte di quella della società. Kvara e Raspadori, destini legati? Non credo, dobbiamo distinguere i due aspetti, se questo discorso entra sul campo allora tutto si complica. Demme? Il Fenerbahce lo cerca, in Turchia poteva andare già a gennaio. Sta valutando l'ipotesi, anche perechè in alternativa non farebbe neanche un minuto. Vediamo se si concretizzerà. Napoli-Lazio? Due partite, i primi 52 minuti il Napoli ha fatto meglio della Lazio, creando occasioni da gol alcune anche clamorose. Dal 52esimo all'84esimo il Napoli è stato un disastro".