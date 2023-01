CdM, Troise a CN24: "Folle il Daspo a un 16enne! Non c'è più tifo al Maradona, tolti tamburi, bandiere e megafoni. Agente di Kvara in arrivo in città"

Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il ragazzo ha creato un casino per quel pallone, ma ha soli 16 anni. Ci sta che gli fai capire l'errore perché non si può 'rubare', ma il Daspo è incredibile ed è una cosa assurda. Il meccanismo è sfuggito di mano, è folle. La prevenzione è rintracciare prima il disagio. Lontano da Fuorigrotta puoi fare tutto, rispetto al giorno della partita allo stadio. Dopo gli scontri con i tifosi della Roma è stata privato ai gruppi di portare megafoni, tamburi, striscioni e bandiere. Si fa il tifo senza niente. In Curva B i gruppi che non erano in trasferta possono portare bandiere, tamburi e altro. In Curva A no, a me non sembra che stiano applicando al meglio le regole per far rispettare la legge.

Mi sembra assurdo parlare ancora della Coppa Italia, è stata una serata storta che può capitare anche nelle migliori stagioni. Non è vero che il Napoli ha perso per i 10 cambi, li la stava vincendo. Non mi aspetto contraccolpi psicologici.

Adama Traore è un'opzione possibile per il post Lozano, da capire se possa avere proposta più importanti. Il Napoli sta lavorando e valuterà. L'entourage di Kvara arriverà in questi prossimi giorni in città, il Napoli vuole rinnovare raddoppiandogli l'ingaggio. E' presto però parlare di Juan Jesus, capiremo di più nei prossimi mesi".