CdM, Scozzafava: "Stasera Zielinski in campo al 98%, Rrahmani in pole su Manolas! Anguissa unico nel Napoli"

Napoli Calcio - A Radio Marte è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista.

"Credo che giocherà Zielinski oggi pomeriggio, almeno al 98%. Al 70% giocherà Rrahmani su Manolas, mentre Politano-Lozano è 50%-50%. Il Napoli deve dare una risposta di maturità e sicuramente il risultato dipenderà da questo atteggiamento mentale. Anche non dovesse arrivare il risultato, sono certa che il risultato sarà comunque importante. Non credo di trovarmi spiazzata ancora una volta di fronte a una squadra che fa bene e poi si perde all'improvviso ma spero che queste crisi siano finite. Non è una partita semplice, anche se i valori sono ovviamente differenti. Koulibaly, Anguissa e Osimhen decisivi oggi? Non so se potranno entrare nella lista dei marcatori ma come contributo certamente sono una spina dorsale. Koulibaly mi sembra più sul pezzo con Spalletti, più capace di affermare la sua leadership. Anguissa è la chiave dell'acqua, giocatore poliedrico, il Napoli non aveva giocatori con tali caratteristiche. Osimhen può essere devastante e decisivo anche solo con una cavalcata".