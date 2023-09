CdM, Scozzafava: "Italia? Si è visto il gioco di Spalletti: le sue scelte hanno portato al successo"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Raspadori ha ribadito che la sua posizione è quella, l'ha fatto in tranquillità. Spalletti è stato premiato dalle sue scelte che potevano destare qualche perplessità nel pre gara. Ha azzeccato tutto, come sempre, ha vinto e molti hanno detto che si è rivisto il gioco di Spalletti. Ho visto l'intenzione del gioco di Spalletti ed è già tanto, nonostante i pochi giorni di lavoro. Raspadori è stato un acquisto importante ed è stato chiesto da Spalletti, costato tanto ed è evidente che ci sia feeling anche in Nazionale".