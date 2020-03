CdM, Scozzafava: "Demme in proiezione può diventare ancora più forte. Il campionato andrebbe ripreso per evitare il collasso"

Notizie -A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta la giornalista del Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il legale del Napoli è stato molto chiaro sulla possibilità di chiudere i campionati, ottimisticamente si potrebbe riprendere a giugno e giocare a luglio considerando come ferie queste settimane. Il campionato andrebbe ripreso per evitare il collasso di tutte quelle realtà che non avrebbero la forza di ricominciare daccapo. È chiaro che nessuno stia facendo delle vacanze. Non abbiamo gli elementi per poter dire di avere un momento in cui rivedremo la luce, c’è un piccolo decremento nei numeri ma chissà come andranno le prossime settimane. Demme in proiezione può diventare ancora più forte, è stata una scelta precisa del Napoli che si è rivelata vincente”