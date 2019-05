CdM, Scozzafava a CN24: "Veretout è il giocatore ideale per il Napoli, Insigne resta. Mi preoccupa Conte all'Inter"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Insigne sa che in quel modulo non può rendere al massimo, quindi questo è da valutare. Ogni acquisto del Napoli è mirato, al Napoli mancava un giocatore come Veretout dopo l'addio di Hamsik. Non ho mai creduto al fatto che questo giocatore dovesse arrivare dopo la cessione di Allan. Sono convinto che il Napoli terrà con sè il brasiliano".

"Secondo me arriverà qualcuno che possa rinforzare l'attacco. Io penso che Insigne resterà a Napoli anche perché la valutazione è molto alta e il Napoli non vuole svenderlo".

"Mi preoccupa di più Conte all'Inter che Sarri alla Juventus. Anche perché è una cosa certa e poi l'Inter si rinforzerà molto con Conte in panchina. Sarri alla Juventus è talmente strano come matrimonio che mi desta più curiosità che preoccupazione".