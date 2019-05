CdM, Scozzafava a CN24: "Ora capiremo l'incidenza di Ancelotti sul mercato. Quagliarella-Napoli affare possibile"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda sul 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non ha bisogno di vendere, ma di sicuro gli acquisti si baseranno sulle uscite in generale. Ora capiremo l’incidenza di Carlo Ancelotti sulla costruzione della squadra. Il Napoli come sempre si cautela con più piste.

Quagliarella-Napoli, i margini ci sono. C’è sia la disponibilità della società che del calciatore”.