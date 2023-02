CdM, Scozzafava a CN24: "Mercato invernale più che sufficiente! Champions? ADL romantico e sognatore, in un momento di esaltazione..."

Notizie Napoli calcio - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Il Napoli si merita anche più di un 6 per il mercato invernale. Bereszynski è un’alternativa valida in un ruolo delicato, con il polacco che è arrivato ancora prima che la sessione si aprisse. Gollini invece è un portiere di grandissimo valore, seppur viene da due stagioni non ottimali, però credo che sia un ottimo acquisto.

De Laurentiis è un romantico ed un sognatore, quindi è normale che in un momento di esaltazione si avvicina alla Champions con entusiasmo. Non so se ci creda o meno, ma il fatto che a breve ricominci la competizione europea lo ha portato ad alcune dichiarazioni per caricarsi ancora di più”.