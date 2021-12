Cavani via dallo United, Berbatov: "Non è giusto, ma quando arriva CR7 si prende la scena"

Ultime notizie calcio - Dimitar Berbatov, ex calciatore del Manchester United, ha parlato a Betfair dell'ipotesi di vedere Edinson Cavani lasciare i Red Devils:

"Nonostante le buone prestazioni offerte finora, Cavani ha giocato poco. Quando arriva uno come Cristiano Ronaldo, si prende tutta la scena, gioca ogni partita. Non è giusto, perché Cavani ha dato tanto alla squadra durante la scorsa stagione, meritandosi un nuovo contratto. Ma Ronaldo ha preso il suo posto in rosa. Non è giusto ma succede nel mondo del calcio. Andrà via per giocare di più e ovviamente è una scelta comprensibile. Gli offrono anche tanti soldi e a 34 anni deve valutare anche questo aspetto".